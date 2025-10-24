Habertürk
        Tüm Haberler
        Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

        Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi

        24.10.2025 - 10:11
        Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak.” ifadelerini kullandı.

