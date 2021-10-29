29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun! Böyle bir günde en güzel 29 Ekim mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Atatürk ve Türk Bayrağı resimli hem kısa hem uzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları gönderebilirsiniz.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI 2021

Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,

Zaferle kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun