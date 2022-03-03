Altın Tasarruf Sistemi açıklandığından beri güncel altın fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Donbas'a düzenlediği saldırının ardından dünya piyasalarında yükselen petrol fiyatlarını altın fiyatlarındaki artış takip etmişti. Hafta sonu sakinleşen altın fiyatları yeni haftada altın fiyatlarındaki son durum ve cumhuriyet altını alış satış fiyatları gündeme geldi. İşte güncel alış - satış rakamları...



CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3 Mart Perşembe günü saat 10:25 itibarıyla %0,39 artış ile alışta 5.602,61 TL'den satışta ise 5.709,21 TL'den işlem görüyor.

3 MART 2022 CANLI CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ