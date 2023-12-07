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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 02:39 Güncelleme: 07.12.2023 - 02:39
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        Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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        Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        AA'nın haberine göre; bugün Yunanistan'a ziyarette bulunacak Erdoğan'ın dönüşüne kadar, Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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        #cevdet yılmaz
        #Resmi Gazete
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