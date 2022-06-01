Türkiye’de yerleşik Koreli şirketlerin genel müdürleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile iş birliği ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. İki ülke arasındaki yatırım ortamının değerlendirildiği toplantıda, Koreli yöneticiler Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile soru cevap yapma imkânı da buldu.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik LEE ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu’nun açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği toplantı, kırk kadar üst yönetici ve bürokratın katılımı ile tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, gerçekleşen organizasyon ile ilgili olarak, "Kore'den Türkiye’ye gelen uluslararası doğrudan yatırımların üç buçuk milyar dolara yaklaştığını, ülkemizde 400'e yakın Koreli firmanın olduğunu görüyoruz. Kore ile son on yılda çeşitli alanlarda ilişkilerimizi güçlendirecek çok sayıda anlaşmalar ve işbirlikleri yaptık. Bugün de Sayın Büyükelçi Won Ik LEE’nin destekleri ile ülkemizde yatırımları bulunan ve iki ülke arasındaki köprülerin bir nevi mimarları olarak gördüğümüz, Koreli iş insanları ile bir araya geldik. Bu etkinlik kapsamında yatırımcılarımızın mevcut yatırımlarını ve yakın dönemdeki yatırım projelerini görüşerek ofisimizin misyonu çerçevesinde destek olacağız" dedi.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Won Ik LEE ise, "Koreli şirketler, Türkiye’de üretim yapmakta ve ürünlerini hem dünyadaki birçok ülkeye ihraç etmekte, hem de Türkiye’nin iç piyasasına sunmaktadır. Koreli şirketler ayrıca Türkiye’deki istihdamın artmasına büyük katkıda bulunmaktadır. Bu yüzden Türkiye’de faaliyet gösteren Koreli şirketlerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesi önem arz etmektedir ve bu sorunların efektif bir şekilde çözüme ulaştırılması önümüzdeki dönemlerde Türkiye’ye yatırım yapacak Koreli şirketler için yatırım ortamının gelişmesine de katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.
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