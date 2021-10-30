83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 41. Cumhuriyet Koşusu Ankara'da yapıldı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 83. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na, 3 yaş ve yukarı safkan İngiliz atları katıldı. İlk kez 1939'da koşulan ve bugüne kadar gelen koşuda 13 at yarıştı.

Birinciye 1 milyon 32 bin lira para ödüllü yarışı, Sanem Kahraman'ın sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Burgas" isimli safkan ilk sırada bitirdi.

41. CUMHURİYET KOŞUSU

Cumhuriyetin kuruluşu anısına ilk kez 1981 senesinde yarış takvimine eklenen ve 41'inci kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu, üç yaş ve üzeri safkan Arap atlarının katılımıyla 1600 metre çim pistte koşuldu.

14 atın ter döktüğü ve birinciye 1 milyon 680 bin lira ödüllü yarışı Mehmet Fatih Kaya'nın sahip olduğu jokeyliğini Sadettin Boyraz'ın yaptığı "Yeltay" isimli safkan kazandı.

At sahipleri, antrenörler ile jokeylere kupa ve plaketleri protokol üyelerince verildi.