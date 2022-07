Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kimseden izin alacak değiliz

"KİMSEDEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, şunları söyledi:

"Bizim Suriye'deki perspektifimiz, öncelikle BM'nin 2254 sayılı kararı bağlamında siyasi müzakere sürecinin devam etmesi, Anayasa Komisyonunun çalışmalarını tamamlaması. Fakat maalesef sahadaki gelişmeler bunun tersi yönünde oldu. İdlib bölgesinde biz 4 milyona yakın nüfusun güvenliğini sağlıyoruz, bir taraftan da terör tehdidi ile mücadelemiz devam ediyor. O yüzden de Cumhurbaşkanı'mız yeni bir askeri harekatın her an olabileceğini söyledi. Bunun için de biz kimseden izin alacak değiliz. Kimseye bir takvim açıklamak zorunda değiliz ama kendi güvenlik risklerimizle ilgili değerlendirmemiz bağlamında böyle bir operasyon her an yapılabilir."