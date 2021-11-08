Türkiye'de ve dünyada vaka sayılarındaki artış gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar ise Kabine Toplantısı'nda alınacak karar ile kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, yarın mı? İşte detaylar......

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak Kabine Toplantısı 8 Kasım yani yarın saat 16.00'da gerçekleşmesi bekleniyor.

GÜNDEMDE HANGİ KONULAR OLACAK?

Kabine Toplantısı'nın gündeminde 2022 asgari ücret zammı, 3600 ek gösterge, EYT, fahiş fiyatlar ve coronada son durum olacak.

BAKAN KOCA SUNUM YAPACAK

Toplantının önemli başlığından biri corona ile mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek.