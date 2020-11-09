Kabine üyeleri; Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve 16 bakandan oluşmaktadır. Anayasaya göre milletvekili olamamaktadırlar. Eğer bir milletvekili, cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa milletvekilliği görevinden istifa etmek zorundadır. Peki Kabine üyeleri kimler? İşte Cumhurbaşkanlığı Bakanlar Kurulu listesi

KABİNE ÜYELERİ KİMLER?

Cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı

Adalet Bakanı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı

Çevre ve Şehircilik Bakanı

Dışişleri Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Gençlik ve Spor Bakanı

Hazine ve Maliye Bakanı

İçişleri Bakanı

Kültür ve Turizm Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Millî Savunma Bakanı

Sağlık Bakanı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Tarım ve Orman Bakanı

Ticaret Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

BAKANLAR KURULU LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Fuat Oktay

Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar

Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Karaismailoğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum

Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy

Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Kasapoğlu

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak (istifa etti)

Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan

Sanayi ve Kalkınma Bakanı: Mustafa Varank