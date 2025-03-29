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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Ramazan Bayramı mesajı

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ramazan Bayramı'nın ülkeye, İslam alemine ve tüm insanlığa, barış ve esenlik getirmesini diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2025 - 20:36 Güncelleme: 29.03.2025 - 20:36
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        Ramazan Bayramı mesajı
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        Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

        "Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun. Bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış ve esenlik getirmesini diliyorum. Küskünlüklerin sona erdiği, büyüklerin ve komşuların ziyaret edildiği, çocukların sevindirildiği bir bayram olsun. Milletçe birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde, bizi biz yapan değerlerimizi yaşatalım. Dualarımız, Gazze başta olmak üzere bayramı zor şartlarda karşılayan mazlumlar için."

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir

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        #cevdet yılmaz
        #Ramazan Bayramı
        #haberler
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