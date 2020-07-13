Oktay, sosyal medya hesabından "#SeninleyizAzerbaycan" ‬etiketiyle bir mesaj paylaştı.

Mesajında, Türkiye-Azerbaycan dostluğuna vurgu yapan Oktay, şunları kaydetti:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'a Ermenistan tarafından yapılan saldırı kabul edilemez, şiddetle kınıyorum. ‬‪Şehit düşen Azeri kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.‬ ‪Türkiye ve Azerbaycan etle tırnaktır. ‬‪Her zaman ve her şartta #SeninleyizAzerbaycan."