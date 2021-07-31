Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geçti.

Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Marmaris’in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

#mansethaberresim#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki incelemelerin ardından Muğla'nın Marmaris ilçesine geçti. Burada vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Marmaris’in Armutalan ilçesinde başlayan yangında itfaiyecilere motosikletiyle su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.#