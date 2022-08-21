İbadete açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımcı Orhan Polat Yağcı'nın Manisa’da yaptırdığı Orhan Polat Yağcı Camii'ni yaklaşık 50 bin Manisalı’nın katılımıyla gerçekleşen açılış töreniyle ibadete açtı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışta yaptığı konuşmada “Polat Yağcı kardeşimizin desteğiyle inşa edilen cami, bugün açılışını yaptığımız eserler arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Orhan Polat Yağcı, 2003 - 2004'te memleketi Manisa'da Orhan Polat Yağcı İlköğretim Okulu'nu eğitim - öğretime açmıştı. 4 binin üzerinde öğrencinin eğitim hayatına katkı sağlayan Yağcı, yaptırdığı camiyle memleketine yeni bir hizmette daha bulunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.