Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü’nde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

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