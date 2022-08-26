Büyük taarruz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya Twitter hesabından mesaj yayımladı. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Milletimizin ayağa kalkışının, bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden biri olan Büyük Taarruz'un 100'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere milli mücadelemizin tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum.



