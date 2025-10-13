Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya Başbakanı Meloni'ye: Sigarayı bıraktırmam lazım

        Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İtalya Başbakanı Meloni’ye: Sigarayı bıraktırmam lazım

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulunarak, tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" dedi

        Giriş: 13.10.2025 - 19:55 Güncelleme: 13.10.2025 - 19:55
        "Sigarayı bıraktırmam lazım"
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına devam ediyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile yaptığı görüşme sırasında kendisine sigarayı bırakması tavsiyesinde bulundu. Görüşmede Meloni, Erdoğan’a nasıl olduğunu sormasının ardından Şarm Eş-Şeyh’e aynı anda geldiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise iyi olduğunu ifade ederek, kendisini iyi gördüğünü belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra tercüman aracılığıyla "Sigarayı bıraktırmam lazım" ifadelerini kullandı. Meloni ise gülerek, "Biliyorum, biliyorum" cevabını verdi.

        Görüşme sırasında odada bulunan İngiltere Başbakanı Kier Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da iki lider arasında geçen samimi sohbete gülerek karşılık verdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

