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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yörünge Altı Araştırma Görevi'ni tamamlayan, ülkenin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever ile ailesini kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:10
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atasever'i kabul etti
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        Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, yörünge altı araştırma görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangi Atasever ile ailesi ile bir araya geldi.

        Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.

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