Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever'i kabul etti

REKLAM advertisement1

Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi'ne katılmak üzere İspanya'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'e hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda, yörünge altı araştırma görevini tamamlayan Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangi Atasever ile ailesi ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da yer aldı.