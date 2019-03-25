Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesi kapsamında Moldova ile mücadele ediyor. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı izlemek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Eskişehir'e geldi.



Maçın ikinci yarısına yetişen ve mücadeleyi stattan izleyen Erdoğan’a Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun yanı sıra AK

Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan, Emine Nur Günay ve diğer isimler eşlik etti.

Erdoğan, dün gece katıldığı bir programda fırsat bulduğu takdirde mücadeleyi sahadan izleyeceğini söylemişti.