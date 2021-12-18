"15 milyon dozu Afrika'yla paylaşmayı planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde konuştu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından öne çıkanlar:
Sizleri Türkiye'de misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Güzel İstanbulumuza hepiniz hoşgeldiniz.
Salgın şartlarına rağmen zirvemize icra için için katkılarını esirgemeyen Afrika Birliği Komisyonu'na teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kıtayı temsilen binlerce kilometre yolu katedip toplantıya katılımınız için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Türk milleti olarak Afrika halkları ile kökeni 9. Yüzyıla uzanan beşeri bağlarımız bulunuyor.
Afrika açılımıyla ivme kazanan işbirliğimizi bütüncül bir yapıya dönüştürdük. Ortak çabalarımız neticesinde Türkiye-Afrika ilişkilerini, 16 yıl önce hayal dahi edilemeyecek seviyelere getirdik. Biz birlikte kazanmanın kalkınmanın gelişmenin ve geleceğe yürümenin gayreti içerisindeyiz.
"TİCARET HACMİMİZ 2020 YILINDA 25.3 MİLYAR DOLARI AŞTI"
İvme kazanan iş birliğimizi 2008 yılında Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olarak bütüncül bir yapıya kavuşturduk. Afrika kıtasıyla 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz 2020 yılında 25,3 milyar doları aştı. 2021'in ilk 11 ayındaki ticaretimiz şimdiden 30 milyar doları yakaladı. Kıta çapındaki yatırımlarımızın değeri ise 6 milyar dolara kadar ulaştı.
12 KITADAKİ BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZ 42'YE YÜKSELDİ
2005 yılında 12 olan kıtadaki büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Ankara'da sadece 10 Afrika ülkesinin büyükelçiliği varken bu gün bu sayı 37'ye yükseldi. Somali'yi 2011 yılında eşimle beraber ziyaret ettim. Kendi insanımızla birlikte dünya kamuoyunun da dikkatinin insani krize çekmeye çalıştım.
"15 MİLYON DOZ AŞIYI AFRİKA İLE PAYLAŞMAYI PLANLIYORUZ"
COVID-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız.
"Dünya 5'ten büyüktür" bayrağı altında yürüttüğümüz mücadeleyi sadece kendimiz için değil, Afrikalı kardeşlerimiz için de veriyoruz. Afrika nufüsunun yalnızca yüzde 6'sına koronavirüs aşısının tedarik edilmesi, insanlık adına yüz kızartıcıdır. 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.
Turkovac ile ilgili süreç tamamlanınca aşımızı, milletimiz ve Afrikalı kardeşlerimizle beraber tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
Afrika'nın, Güvenlik Konseyi'nde hak ettiği şekilde temsil edilebilmesi için güç birliği yapmamız gerektiğine inanıyorum.
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