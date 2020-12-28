AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarihe ve sanata kendi sığ ideolojilerinin merceğinden bakanlar, uzun yıllar müzelerimizi bakımsızlığa, yıkıma, talana mahkum etmiştir" dedi.

Erdoğan, "Son 18 yılda 4 bin 440 eseri yeniden ait olduğu topraklara kavuşturduk" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Ülkemizin kültür ve sanat hayatına ilave değer katacak, bu alanda çeşitliliği artıracak her türlü nitelikli esere destek veriyoruz. İmtiyazlarını kaybedenler bizi sürekli eleştirse de, bu topraklara ait ne varsa Türkiye'nin bir zenginliği olarak hepsini kucaklıyoruz. Bir dönem müzecilik, Ayasofya Camisi'nde olduğu gibi milletin kutsallarıyla hesaplaşmanın aracı haline dönüştürülmüştür."