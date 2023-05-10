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Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onca provokasyona rağmen meşruiyetten sapmadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık. Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik. Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, 'Anadolu İrfanına' güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz" paylaşımında bulundu

Giriş: 10.05.2023 - 09:38 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onca provokasyona rağmen meşruiyetten sapmadık - Haberler
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişte ülkemize hizmet eden siyasetçilerin başına ne geldiyse, hepsini katbekat fazlasıyla biz de yaşadık, biz de tecrübe ettik" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şunları kaydetti: "İşte bizim, 21 yıldır millet adına mücadele ettiğimiz kirli senaryolar.
Mahkeme kararlarıyla önümüzü kesmek, vesayetle gözümüzü korkutmak istediler.

MİT kumpasıyla çalışma arkadaşlarımız üzerinden bizi hedef aldılar. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı ateşe vererek bizi sindirmeye çalıştılar.

17-25 Aralık’ta, şimdi bizzat Bay Bay Kemal’in “montaj” olduğunu itiraf ettiği kayıtlar üzerinden millî iradeyi gasp etmeye yeltendiler.

15 Temmuz’da FETÖ’cü ihanet çetesi eliyle doğrudan canımıza kastettiler. DEAŞ’ından PKK’sına kadar tüm terör örgütlerini üzerimize saldılar. Hepsinin de amacı, milletin sandıkta verdiği yetkiyi cebren geri almaktı. Ama biz, gerektiğinde canımız pahasına demokrasimize sahip çıktık.

Pek çok dava arkadaşımızı bölücü örgütün hain saldırılarında şehit verdik. Seçim bürolarımıza molotof bombaları atıldı, nice kardeşimiz taciz edildi, tahkir edildi.

Maruz kaldığımız onca provokasyona rağmen hukuk, demokrasi ve meşruiyetten sapmadık.

Sandığın onuruna, sandığın şerefine asla ve asla halel getirmedik. Ne söyleyeceksek sandıkta söyledik, sandık aracılığıyla söyledik.

Birileri gibi Batılı güçlerin kulaklarımıza fısıldadığına değil, 'Anadolu İrfanına' güvendik. Bugün de 85 milyonun basiret ve ferasetine güveniyoruz. 14 Mayıs’ta Anadolu İrfanının galip geleceğine yürekten inanıyoruz."

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