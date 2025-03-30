Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

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AA'da yer alan habere göre Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman bahriyelilerimiz. Sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle selamlıyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımı ve Deniz Kuvvetlerimizin güzide birliklerinde vazife icra eden tüm askerlerimizin, her bir personelimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır vatanın bekası, milletin istikbal ve istiklali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri de rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülke için gözlerini kırpmadan nice bedeller ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine aynı şekilde hayırlı bayramlar diliyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında, Çanakkale'de görev yapıyorsunuz. Bugüne kadar çevre denizlerimizde üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'da yakın zamanda başarıyla icra ettiğiniz insani yardım, uluslararası destek, tahliye ve afet yardım harekatlarında üstün gayretler sergilediniz.

Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden teröristle mücadele operasyonları ile birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Önümüzdeki temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. İnşallah Amfibi Komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak. Mavi Vatan'ın muhafazası ve müdafaasındaki üstün gayretleriniz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor, bahriyelilerimizin her birinin alnından öpüyorum. Denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum." REKLAM BAYRAMLAŞMADA TSK KOMUTA KADEMESİ DE YER ALDI Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitaplarının ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Mehmetçiğe seslendi. Güler konuşmasında, Amfibi Kolordu Komutanlığı ziyaretinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Komuta Kademesini oluşturan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da yer aldığını hatırlattı.

Mehmetçiğin sevdikleriyle birlikte, sağlık ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmesi temennisinde bulunan Güler, şu ifadelere yer verdi: "Bayramlar milletimizi bir arada tutan, bizi biz yapan köklü değerlerin en güzel yansımalarıdır. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimize düşen önemli bir sorumluluktur. Aziz vatanımızın bekası ve güvenliğinin en güçlü teminatı olan sizler de asil milletimizin bayramları huzur içerisinde geçirmesi için sevdiklerinizden uzakta fedakarlıkla görev yapmaktasınız. Ortaya koyduğunuz görev ve sorumluluk bilinci ile üstün gayretleriniz, her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin şahsında şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle görev yapan tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor, her birinin gözlerinden öpüyorum." REKLAM "GÜÇLÜ BİR ORDUYA SAHİP OLMAK ZORUNDAYIZ" Bakan Güler, yakın çevre başta olmak üzere dünya genelinde yaşanan gelişmelerin, risk ve tehditleri de beraberinde getirdiğini belirterek, bunun Türkiye'nin bölgesindeki ve dünyadaki önemini daha da artırdığını vurguladı.

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Böylesine stratejik ve hassas bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına katkı sunabilmek için güçlü bir orduya sahip olmak zorundayız. Bu güçlü ordu da elbette ki personeliyle, teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle karada, denizde, havada, uzayda ve siber alanda her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı niteliklere haiz olmalıdır." Türkiye'nin, uluslararası arenadaki etkinliğinin her geçen gün arttığına, küresel güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir aktörü haline geldiğine dikkati çeken Güler, bakanlık olarak gece gündüz demeden, büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi. Güler, belirlenen çok yönlü savunma güvenlik politikası çerçevesinde ve Mehmetçiğin fedakarlıklarıyla Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: REKLAM "Şanlı ordumuz, hudutlarımızı en etkin tedbirlerle korumakta, terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, Mavi ve Gök Vatanımızda hak ve menfaatlerimizin muhafazasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ayrıca şanlı ordumuz bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak bugüne kadarki en büyük ve en geniş katılımlı tatbikatları da gerçekleştirmektedir. Ordumuzun böylesine kritik görevleri başarıyla ifa edebilmesi, gücünü ve etkinliğini sürdürebilmesi için bizler de yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz.

"PROVOKATİF YAKLAŞIMLARI ASLA KABUL ETMEYECEĞİMİZİ İFADE EDİYORUZ" Bakan Güler, ülkeler arasındaki kriz ve sorunların çözülmesi için uluslararası hukuku ve barışı esas aldıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirtti. Yunanistan ile sorunların çözümüne de bu esaslar çerçevesinde yaklaşıldığına, ilişkilerin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığına dikkati çeken Güler, şöyle devam etti: "Kimi zaman bazı Yunan yetkililerin ülkelerimiz arasındaki ilişkileri sabote edebilecek söz ve davranışlar sergilediğine şahit oluyor, bu provokatif yaklaşımları asla kabul etmeyeceğimizi ifade ediyoruz. Çözüm odaklı ve samimi bir tutumun, ülkelerimiz arasındaki sorunların giderilmesi için önemli bir adım olacağına inanıyoruz. Yine aynı şekilde bazı muhataplarımızın Kıbrıs konusunda da tarihi ve mevcut gerçeklere uygun olmayan, 50 yıl öncesinden kalma ve miadı dolmuş söylemleri bıkmadan usanmadan dile getirmelerine şahit oluyoruz. Muhataplarımızı artık konuya çözüm odaklı, makul ve mantıklı bir şekilde yaklaşmaya davet ediyoruz. Kendilerine, uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başlandığı gibi tek ve kesin çözümün adada iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Unutulmamalıdır ki adalet üzerinde yükselen bir işbirliğinin kaybedeni olmaz."

REKLAM Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olduğunu, enginlere ulaşması ve hakkını hukukunu koruması için güçlü bir donanmaya sahip olmasının gerekliliğine vurgu yapan Güler, "Deniz Kuvvetlerimiz yüksek eğitim seviyesi teknolojik donanımı ve caydırıcılığıyla sadece bölgemizin değil dünyanın da en saygın deniz güçlerinden biridir." dedi. Güler, amfibi birliklerinin, donanmanın seçkin unsurlarından olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Amfibi birliklerimize verdiğimiz önem neticesinde Amfibi Görev Grubu Komutanlığımızın yanında Amfibi Kolordu Komutanlığımızı da kurarak harekat kabiliyetimizi ve operasyonel etkinliğimizi daha da artırdık. Amfibi Kolordu Komutanlığımızın da varlığıyla Ege ve Doğu Akdeniz'deki menfaatlerimizin korunması oldubittilere asla müsaade edilmemesi noktasında artık daha güçlü, etkin ve caydırıcı bir seviyede olduğumuzu gururla ifade etmeliyim. Ayrıca Amfibi birliklerimiz, denizlerdeki görevlerinin yanı sıra Suriye'de ve diğer terörle mücadele bölgelerinde de kritik vazifeler üstlenmektedirler." "KRİTİK GÖREVLER İCRA ETMEKTESİNİZ" Donanmanın mevcudiyetinin, millete huzur, dosta güven, düşmana ise korku verdiğine işaret eden Güler, "Türk Amfibi Kuvvetleri olarak üstün muharebe tecrübeniz, yüksek eğitim seviyeniz ve disiplin anlayışınız ile dünyada mümtaz bir konumdasınız. Ordumuzun her alanda etkin olduğu bu dönemde, siz kahraman denizcilerimiz üstün niteliklerinizle birbirinden kritik görevler icra etmektesiniz." diye konuştu.

Bakan Güler, Deniz Kuvvetlerinin, Cumhuriyetin ikinci asrına başlanan tarihi süreçte "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, denizlerdeki hak ve menfaatleri korumaya, kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla gerçekleştirmeye, şanlı sancağı dünya denizlerinde dalgalandırmaya ve asil milletin gururu olmaya devam edeceğini söyledi.