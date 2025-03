Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik ile bayramlaştı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Çanakkale'deki Amfibi Kolordu Komutanlığını ziyareti sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

AA'da yer alan habere göre Bakan Güler'in telefonu aracılığıyla Mehmetçiğe hitap eden Erdoğan, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, kahraman bahriyelilerimiz. Sizleri en kalbi duygularla, muhabbetle selamlıyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımı ve Deniz Kuvvetlerimizin güzide birliklerinde vazife icra eden tüm askerlerimizin, her bir personelimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Sizlerin şahsında yurt içinde, sınırlarımızda, bölgemizde ve dünyanın farklı ülkelerinde fedakarca görev yapan ordumuzun tüm mensuplarının ve ailelerinin bayramını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin yıldır vatanın bekası, milletin istikbal ve istiklali uğrunda canlarını feda eden tüm şehitleri de rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ülke için gözlerini kırpmadan nice bedeller ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, kendilerine ve ailelerine aynı şekilde hayırlı bayramlar diliyorum. Amfibi Kolordu Komutanlığımızın kıymetli mensupları, sizler her karışında bir aslanın, bir yiğidin yattığı mukaddes bir vatan toprağında, Çanakkale'de görev yapıyorsunuz. Bugüne kadar çevre denizlerimizde üstlendiğiniz görevlerin yanı sıra Arnavutluk, Afganistan, Kosova, Lübnan ve Libya'da yakın zamanda başarıyla icra ettiğiniz insani yardım, uluslararası destek, tahliye ve afet yardım harekatlarında üstün gayretler sergilediniz.

Halihazırda Suriye ve Irak'ın kuzeyinde devam eden teröristle mücadele operasyonları ile birlikte Arnavutluk, Libya, Azerbaycan ve Katar'da barış ve güvenliğin tesisine önemli katkılar sunuyorsunuz. Önümüzdeki temmuzdan itibaren bir yıl süreyle NATO Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini de inşallah yine ordumuza yakışır şekilde başarıyla deruhte edeceksiniz. İnşallah Amfibi Komandolarımızla kıyılarımız artık çok daha güvenli, çok daha istikrarlı olacak. Mavi Vatan'ın muhafazası ve müdafaasındaki üstün gayretleriniz dolayısıyla her birinizi tebrik ediyor, bahriyelilerimizin her birinin alnından öpüyorum. Denizleriniz sakin, yolunuz ve bahtınız açık olsun diyorum."

"Bayramlar milletimizi bir arada tutan, bizi biz yapan köklü değerlerin en güzel yansımalarıdır. Milli kimliğimizi ve karakterimizi oluşturan bu kıymetli mirası koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimize düşen önemli bir sorumluluktur. Aziz vatanımızın bekası ve güvenliğinin en güçlü teminatı olan sizler de asil milletimizin bayramları huzur içerisinde geçirmesi için sevdiklerinizden uzakta fedakarlıkla görev yapmaktasınız. Ortaya koyduğunuz görev ve sorumluluk bilinci ile üstün gayretleriniz, her türlü takdirin üzerindedir. Sizlerin şahsında şu anda yurt içinde ve sınır ötesinde özveriyle görev yapan tüm kahraman silah ve mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyor, her birinin gözlerinden öpüyorum."

Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Böylesine stratejik ve hassas bir coğrafyada var olabilmek, her alanda hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına katkı sunabilmek için güçlü bir orduya sahip olmak zorundayız. Bu güçlü ordu da elbette ki personeliyle, teknolojik imkan ve kabiliyetleriyle karada, denizde, havada, uzayda ve siber alanda her an harekata hazır, etkin ve caydırıcı niteliklere haiz olmalıdır."

Türkiye'nin, uluslararası arenadaki etkinliğinin her geçen gün arttığına, küresel güvenlik mimarisinin ve müzakere masalarının vazgeçilmez bir aktörü haline geldiğine dikkati çeken Güler, bakanlık olarak gece gündüz demeden, büyük bir azim ve kararlılıkla görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.

Güler, belirlenen çok yönlü savunma güvenlik politikası çerçevesinde ve Mehmetçiğin fedakarlıklarıyla Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en etkili faaliyetlerini icra ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

REKLAM

"Şanlı ordumuz, hudutlarımızı en etkin tedbirlerle korumakta, terörle mücadelede büyük başarılar elde etmekte, Mavi ve Gök Vatanımızda hak ve menfaatlerimizin muhafazasına yönelik faaliyetlerini de başarıyla sürdürmektedir. Bu faaliyetlerinin yanı sıra başta Kıbrıs olmak üzere Azerbaycan'da, Libya'da, Katar'da, Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te ve daha birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek vermekte, küresel barış ve istikrara katkı sağlamaktadır. Ayrıca şanlı ordumuz bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak bugüne kadarki en büyük ve en geniş katılımlı tatbikatları da gerçekleştirmektedir. Ordumuzun böylesine kritik görevleri başarıyla ifa edebilmesi, gücünü ve etkinliğini sürdürebilmesi için bizler de yerli, milli ve modern savunma sanayi ürünleriyle ordumuzun imkan ve kabiliyetlerini mütemadiyen geliştiriyoruz.