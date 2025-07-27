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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Macron görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze'deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2025 - 01:24 Güncelleme: 27.07.2025 - 01:50
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir görüşme gerçekleştirdi.

        Görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Macron "Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gazze’deki durum ve iki devletli çözüm konferansı perspektifi hakkında görüştüm. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenliği için her şey yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Macron açıklamasını X hesabı üzerinden, Türkçe olarak yaptı.

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        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

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