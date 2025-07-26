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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray - Strasbourg: 3-1 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray - Strasbourg: 3-1 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Fransız ekibi Strasbourg'u Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, oynadığı dördüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 22:51 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:51
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        • 1

          Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı.

        • 2

          Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Roland Sallai ile 50 ve 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strasbourg'un tek golü 81'de Milos Lukovic'ten geldi.

        • 3

          Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Ahmed Kutucu, Sara, Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

        • 4

          İkinci yarıda oyuna Kaan, Arda Ünyay, Köhn, Frankowski, Berkan Kutlu, Jelert, Metehan Baltacı, Leroy Sane ve Yusuf Demir dahil oldu.

        • 5

          SANE İLK KEZ SAHADA!

          Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Starsbourg karşısında çıktı. Alman yıldız 75. dakikada Sallai'nin yerine oyuna girdi.

        • 6

          HAZIRLIK MAÇLARINDA FİRE YOK!

          Galatasaray, Strasbourg'u mağlup ederek yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.

        • 7

          Sarı-kırmızılılar, daha önce Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'i 2-1, Cagliari'yi ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.

        • 8

          Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.

        • 9
        • 10
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