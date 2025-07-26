Galatasaray - Strasbourg: 3-1 (MAÇ SONUCU)
Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Fransız ekibi Strasbourg'u Sallai ve Barış Alper Yılmaz'ın (2) golleriyle 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece, oynadığı dördüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlık maçında Fransa Ligue 1 ekibi Strasbourg ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan maçtan 3-1 galip ayrıldı.
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Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Roland Sallai ile 50 ve 69. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Strasbourg'un tek golü 81'de Milos Lukovic'ten geldi.
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Teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Ahmed Kutucu, Sara, Jakobs ve Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.
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İkinci yarıda oyuna Kaan, Arda Ünyay, Köhn, Frankowski, Berkan Kutlu, Jelert, Metehan Baltacı, Leroy Sane ve Yusuf Demir dahil oldu.
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SANE İLK KEZ SAHADA!
Galatasaray'ın Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sane, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Starsbourg karşısında çıktı. Alman yıldız 75. dakikada Sallai'nin yerine oyuna girdi.
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HAZIRLIK MAÇLARINDA FİRE YOK!
Galatasaray, Strasbourg'u mağlup ederek yeni sezon öncesi oynadığı 4. hazırlık maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı.
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Sarı-kırmızılılar, daha önce Ümraniyespor'u 5-2, Admira Wacker'i 2-1, Cagliari'yi ise 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti.
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Galatasaray, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta İtalya Serie A ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek.
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