Bursa'da yangın büyüyor!

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

REKLAM advertisement1

Gürsu İpekyolu Mahallesi'ndeki Gürsu TOKİ Konutları ile Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi arasında bulunan bölgede, henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.​​​​​​​

Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE EKİPLERE YARDIM EDİYOR

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürerken, vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor.

Bölgede yerleşim yerlerinin tehlike altında olduğu bildirildi. Yangını sömdürmekte seferber olan köylüler traktörlerle ekiplere yardım ediyor. Bölgedeki motokuryelerde destek vermek için seferber oldu.

BAKAN URALOĞLU YANGIN BÖLGESİNDE

Bu sırada vatandaşlar, rüzgarın etkisiyle büyüyerek üzerlerine doğru yönelen alevlerden kaçtı.

REKLAM

Yangınla ilgili Kestel Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kestel ilçesi Ağlaşan Mahallesi'nde yaşanan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "Ağlaşan Mahallesi ve civarda ikamet eden vatandaşların yetkililerce yapılan uyarılara riayet etmelerini ve olası tüm duyurulara karşı gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz." denildi.

Rüzgarın etkisiyle Gürsu ilçesine doğru ilerleyen yangın nedeniyle tedbiren kırsal Karahıdır Mahallesi'nin tahliye edilmesine başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. '3 ilimizde 4 yangında sorun kalmadı' Haberi Görüntüle KÖYLER TAHLİYE EDİLMEYE BAŞLANDI Bursa'da çıkan orman yangını nedeniyle Gürsu'da bazı köylerin tahliye edildiği belirtilirken Karahıdır ve İğdir köylerinin alevler altında olduğu bildirildi. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN VATANDAŞLARA ÖNEMLİ UYARI Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruda şöyle dendi: Bursamızın GÜrsu ve Kestel ilçelerinde devam eden orman yangını nedeniyle, rüzgârın da etkisiyle kentimizde kül yağışı gözlemlektedir. Piknik yapılmaması ancak dikkatli olunması önemlidir. Vatandaşlarımızdan ricamız; sıcak havaya rağmen, mümkün olduğunca cam ve kapıların kapalı tutulması, balkon ve dış mekânlarda yanıcı materal bulundurulmaması, golunum yolu hassasiyeti olan kişilerin maske kullanması, gerekmedikçe dışarı çıkılmaması, ormanlık alanlara yaklaşılmaması ve gözlemlenen herhangi bir riskin ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi, kül yağışı gören vatandaşlarımızın, bu durumun şehir merkezinde aktif bir yangın olduğu anlamına gelmediğini bilmeleri önemlidir. Gelişmeler oldukça resmi kanallarımızdan bilgi verilecektir.

KARABÜK-ANKARA YOLU ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI Karabük'te 4 gündür devam eden orman yangını karayoluna yaklaştı. Karabük-Ankara karayoluna gidiş ve geliş güzergahında ulaşım kapatıldı. Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesinin köylerine sıçrayarak ilerleyen orman yangını, Karabük Merkez’e bağlı Cumayanı Armağan Mahallesi’ne kadar ulaştı. Yangının mahalleye yaklaşması üzerine bölge tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle Karabük-Ankara karayolu üzerindeki Kardemir Kavşağı’nda emniyet güçleri, çift yönlü olarak sivil araç geçişlerine izin vermiyor. Alevlerin, Cumayanı mevkisinde karayoluna kadar ilerlediği görüldü. Mahalle çevresinde yaşayan vatandaşların yanı sıra bölgede bulunan büyükbaş hayvanların da güvenli bölgelere taşındığı görüldü. Hayvanların bir kısmı, olay yerine getirilen bir tır dorsesine yüklenerek bölgeden uzaklaştırıldı. FOTO: DHA Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerinin yanı sıra çok sayıda gönüllünün katılımıyla yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun bir mücadele veriliyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirirken ekipler karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor. Bölge halkı ise yetkililerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıldı. BAKAN URALOĞLU'NDAN YENİ AÇIKLAMA Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltıldı. Yangınla ilgili hiç bir yalanan vatandaşımız yok. Gürsu TOKİ'yi tehdit eden bir durum yok" dedi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki koordinasyon merkezinden Bursa'daki yangınları takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bütün kamu ve kuruluşları sahaya gerekli müdahaleleri yapıyor. Havanın çok sıcak olması ve bazı bölgelerde rüzgarın etkisiyle de yangın yayıldı. Ancak, Orhaneli tarafındaki yangın ciddi şekilde daraltıldığı konusunda mesafe kat edildiğini söyleyebilirim. İnşallah kısa sürede arkadaşlarımızla beraber sonuç alma gayreti içerisindeyiz. Kestel ve Gürsu tarafındaki yangının 110 hektar civarında bir alanda etkili olduğunu kabaca tespit ettik. Elbette net rakamlar yangından sonra açıklanacaktır. Hava kararana kadar 13 tane hava aracımızın etkin bir şekilde müdahale etti. Ancak hava karardıktan sonra hava araçlarıyla bir müdahale söz konusu olmuyor" dedi.

"İKİ KÖYÜMÜZÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTTIK" Yerleşim noktalarında risk almama adına bir talimat verdiklerini belirten Uraloğlu, "Karahıdır ile İğdir köyleri boşaltıldı. Yangının ulaştığını, birkaç tane evin etkilendiğini ama orada alınan önlemler sayesinde önüne geçildi. 700 civarında vatandaşımız oradan tahliye edildi. Oradan yangın biraz daha batı yönünde rüzgarın etkisiyle ilerleyerek iyidir köyüne doğru ulaştı. Orayı da vatandaşımız tahliye etti. Gerekli önlemler alındı. Şu an halihazırda mücadele devam ediyor. Alevlerin sıçraması söz konusu değil. Sabah gün ağarmasıyla hava araçları müdahale etmeye devam edecek. Bu şekilde yangın daha fazla yayılmadan, daha fazla zarar vermeden bütün kurumların katkısıyla, koordinasyonuyla kontrol altına alıp, söndüreceğiz" diye konuştu. "SAHADA 500'ÜN ÜZERİNDE PERSONEL VAR" Bakan Uraloğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Sahada 500'ün üzerinde görevli personel olduğunu özellikle söylemek isterim. 750'nin üzerinde yangına müdahale edebilecek araçların var. Yakın illerde özellikle kamu kurumlarında olan arazözünden su taşıyabilecek araçlarına kadar koordine ettik. Sabaha kadar da onların bölgeye intikal etmesini sağlayarak inşallah yangını daha da büyümeden bu şekilde söndürülmüş oluruz. Yaralanan ne bir personelimiz ne de bir vatandaşımız var. Bize bununla ilgili bir bilgi gelmedi. İnşallah da yaralanan olmaz."

Karabük-Ankara yolunun alevlerden dolayı kapatıldığını, ancak tekrar trafiğe açıldığını belirten Uraloğlu, "Riskten dolayı Eskişehir istikametinden gelip otoyol bağlantısını da yine kapatmıştık. Çünkü oraya kadar geldi halen de o kapalılık devam ediyor. Duruma göre açmış olacağız" diye konuştu. TOKİ'Yİ TEHDİT EDEN BİR DURUM YOK" Gürsu'daki TOKİ konutlarına yangına ulaştığı veya oranın ciddi risk altında olduğuyla ilgili yoğun bilge geldiğini belirten Uraloğlu, "Şu an için net olarak şunu söyleyebilirim. Oraya ulaşmış bir yangın yok. Birinci derecede bir tehdit yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Orada bir tahliye de yok" şeklinde konuştu. Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir. Ayrıntılar gelecek... KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde çıkan orman yangını devam ediyor. Rüzgarın hızının saatte 25 kilometreye çıktığı bölgede alevler ilerleyerek bölgedeki evlere de sıçradı. 3 ev yanarken, yaralanan olmadı. Risk altındaki 18 ev de tedbir amaçlı tahliye edildi. Alevlerin kontrol altına alınması için 300 personel, 7 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 8 su tankı ve 15 iş makinesi ile söndürme çalışmaları sürdürülüyor. Öte yandan hava kararmadan önce ise 2 helikopter de alevlere müdahale etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da 6 araçla söndürme çalışmalarına destek verirken, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.