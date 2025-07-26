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        Haberler Gündem İstanbul metrosunda yüksek sesle konuşan çocukları uyaran yolcu darbedildi

        İstanbul metrosunda yüksek sesle konuşan çocukları uyaran yolcu darbedildi

        İstanbul metrosunda bir grup çocuk yüksek sesle konuşup küfürler etti. Bir yolcu onları uyarınca tekme tokat darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2025 - 22:31 Güncelleme: 26.07.2025 - 22:32
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        İstanbul metrosunda kavga
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        Show Haber'in özel haberine göre İstanbul Metrosu'nda seyahat eden çocuklar küfürlerle bağırıp, çağırarak ortalığı ayağa kaldırdı! Tüm uyarılara rağmen küfürlü konuşmalar bitmek bilmedi. Sonunda yolculardan birisi 'O kadar aile var yeter! Sizin ananız babanız yok mu?' diyerek çocukların üzerine yürüyünce olanlar oldu.

        'ÇOCUKLARIN ELİNDEN ZOR KURTARDILAR"

        Metro Esenler durağı gelindiğinde 6 çocuğun arasında kalan adam neye uğradığını şaşırdı. Çocuklar saldırı için demirlerin üzerine çıktı. Diğer yolcular yüzü kanayan adamın çocukların elinden zar zor aldı.

        "BENİ DÖVDÜRDÜNÜZ HAKKIM HELAL DEĞİL"

        Diğer yolcular yüzü kanayan adamı çocukların elinden zar zor alabildi. Geriye darbedilen adam "Siz şu çocukları tutmadınız şurada beni dövdürdünüz! Bu kadar insan sorumlu, hakkımı helal etmiyorum" şeklinde sitem dolu sözleri kaldı.

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