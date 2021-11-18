Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı ile görüştü

İsrail basınının aktardığına göre, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunun fotoğraflarını çektikleri iddiasıyla tutuklanan İsrailli çift serbest bırakılmasının ardından gerçekleşen görüşmenin olumlu havada geçtiği ifade edildi.

Herzog, Türkiye'de tutuklanan İsrail uyruklu çiftin serbest bırakılmasındaki yardımları için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile ilişkilere verdiği önemi vurguladı.