Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Ayasofya resmen ibadete açıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay'ın kararının ardından Ayasofya'nın ibadete açıldığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladığı kararnameyi 'Hayırlı olsun' notuyla birlikte paylaştı. Öte yandan Danıştay'ın Ayasofya kararı Resmi Gazete'de de yayımlandı.

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