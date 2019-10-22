Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi’de ortak basın toplantısında açıklama yaptı.

İki liderin açıklamalarından satırbaşları ise şöyle;

Sayın Cumhurbaşkanı, bayanlar, bayanlar. Türkiye Cumhurbaşkanına davetimi kabul ettiğim için müteşekkiriz. Kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık, davetimi o gün dile getirdim. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumu müzakere ve Fırat'ın ötesindeki durumu da ele almak için bugün bir araya geldik. Sayın Erdoğan Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz.

"BARIŞI TÜRKİYE İLE SURİYELİLER BİRLİKTE SAĞLAYACAK"

Terör örgütlerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu harekattan yararlanmaması, bunların arasında DEAŞ var. Militanları cezaevlerinde bulunuyorlar, kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymakla mümkündür. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ile Suriyeliler birlikte sağlayacak. Suriye hükümeti ile kuzey doğudaki Kürtler arasında geniş diyalog başlatılması gerekiyor. Bu kapsayıcı diyalog yoluyla Kürt, çok uluslu Suriye halkının hak ve hukukları ancak bu şekilde savunulabilir.

"ULUSLARARASI TOPLUM GÖÇMENLERİN DÖNÜŞÜNÜ DESTEKLEMELİ"

Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Uluslararası topluma, BM'nin ilgili kurum ve kuruluşlarına göçmenlerin dönüşünü desteklemelerini bekliyoruz. Herhangi bir ayrımcılık, siyasallaştırma ve ön şartlar ileri sürmeden yapmalılar. Büyük bir memnuniyetle ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Ulusal paralarla ödemeleri öngören hükümetler arası anlaşma imzalandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AKKUYU VE TÜRK AKIM'DA İŞBİRLİĞİMİZ SÜRÜYOR

Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle bugünkü görüşmelerimizde ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Bunun yan ısıra ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele alma fırsatı oldu. Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık. Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Akkuyu ve Türk Akım'da işbirliğimiz sürüyor. S-400'de teslimatlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.

"İDLİB'DEKİ GERGİNLİĞİN AZALMASI MEMNUNİYET VERİCİ BİR GELİŞMEDİR"

Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtarısı dahil pek çok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite toplanacak. Beklentimiz komitenin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı değişiminin önünü açmasıdır. İdlib'deki gerginliği azaltmak da yaptığımız görüşmelerin gündemindeydi. Saldırılarda bir azalma yaşandığını görmek memnuniyet vericidir. Bundan sonra istikrar ortamını güçlendirmek ve kalıcı hale getirmek hedefimizdir.

"HAREKATIN AMACI SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE TERÖR TEHLİKESİNİ ORTADAN KALDIRMAK"

Bugün ağırlıklı olarak Barış Pınarı Harekatımız bağlamındaki son gelişmeleri ele aldık. Sayın Putin'e harekatımız hakkında kapsamlı bilgi verdik. Harekatın ana gayesi bölgeden PKK/YPG terör örgütünü çıkartıp, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü sağlamaktır. Bölücü terör tehdidini ortadan kaldırarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi bütünlüğünü garanti altına almaktır. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur. Adımlarımızı hassasiyetle artık. Fırat Kalkanı'nda 3 bin kilometrelik alanı teröristlerden temizledik. 365 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Suriye toprakları Türkiye'nin çabaları neticesinde yıllar sonra huzura ve istikrara kavuştu. Bu modeli Suriye'nin kuzeyinde ve diğer yerlere teşmil etmek istiyoruz. Biz 8,5 yıldır Suriyeli kardeşlerine kucak açan bir ülkeyiz. Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor.

"10 KİLOMETRE DERİNLİKTE TÜRK VE RUS DEVRİYELERİ BAŞLAYACAKTIR"

Harekatla güvenli hale getireceğimiz alana öncelikle 1 milyon kadar Suriyeli'nin yerleşeceğini planlıyoruz. İnşallah uluslararası toplumun da katkı ve desteğiyle bu önemli planı hayata geçireceğiz. Bu süreçte Rus dostlarımızla beraber çalışacak, gönüllü geri dönüşü hayata geçirecek projelere imza atacağız. Bugün sayın Putin'le Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadelede tarihi mutabakata imza attık. Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları 30 kilometrenin dışarısına çıkarılacak örgütün tahkimat ve mevzileri imha edilecektir. 150 saat sonra alanın batısı, doğusunda Kamışlı hariç 10 kilometre derinlikte Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır. Tel Abyad ve Rasulayn'da statüko korunacaktır. Tel Rifat ve Münbiç'teti teröristler bu bölgenin dışarısına çıkarılacaktır. Terörist sızmalarına karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak ortak bir mekanizma kurulacaktır. Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz . Sayın Putin'e teşekkür ediyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

LAVROV VE ÇAVUŞOĞLU 10 MADDELİK MUTABAKATI OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamalarının ardından her iki ülkenin Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Mevlüt Çavuşoğlu 10 maddelik mutabakatı okudu.

İŞTE 10 MADDELİK MUTABAKAT

Türkiye – Rusya Federasyonu Arasında Mutabakat Muhtırası

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır:

1. Her iki taraf Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye’nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede, Tel Abyad ve Ras Al Ayn’ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması’nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması’nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00’den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km’nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat’tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.