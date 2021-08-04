Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonda ağustos ayı kırılma noktası

Zamanında aldıkları tedbirler sonucu Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü söyleyen Erdoğan, imalat sanayisini ayakta tutmak için verdikleri desteklerin neticelerini verdiğini ifade etti.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"YÜZDE 7'NİN ÜSTÜNDE BÜYÜMEYİ YAKALAYACAĞIZ"
Zamanında aldığımız tedbirlerle Türkiye ekonomisi büyüdü. Çin ile birlikte pozitif büyüme kaydeden iki ülkeden biri olduk. Güçlü yatırımlar, özel tüketim, dış talebin desteğiyle büyüme yüzde 7 seviyesine ulaştı. İmalat sanayimizi ayakta tutmak için verdiğimiz destekler neticelerini veriyor.
Sanayimiz rekorlarla koşarak daha da büyümeye teşvik ediyor. Beklenenin çok daha üzerinde bir büyümeyi öngörüyoruz. Ekonomideki öncü göstergelere baktığımızda büyüme eğilimin sürdüğünü görüyoruz. Çok açık ve net söylüyorum yüzde 7'nin üstünde büyümeyi yakalayacağız.
"ENFLASYONDA AĞUSTOS AYI KIRILMA NOKTASI"
Enflasyon noktasında da Ağustos'u geride bıraktığımızda düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Bunu da özellikle buradan sinyalini belli bir yerlere vermiş oluyorum.
Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil zira faiz oranlarında düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Artık biz düşük enflasyona inşallah geçeceğiz.
"2023 YILINDA GAZIN İLK FAZ ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Geçen yıl Ağustos ayında Sakarya sahasında doğalgaz keşfinin ilk müjdesini vermiştik. Bunu geçen yıl Ekim'de 85 milyar metreküplük keşfimiz, bu yıl Haziran'da üçüncü keşfimizi duyurduk. Toplamda 540 milyar metreküp keşfine ulaşmış olduk. Karadeniz'de 6 kuyu açtık.
Yeni doğal keşifleri için arama faaliyetleri devam ediyor. Kendi gemilerimiz ve insan kaynağımızla yapıyor olmamız bizim için en önemli avantaj. Deniz tabanı doğalgaz üretim tesisleri kurulacak, karada tesisler inşa edilecek iki üniteyi birbirine bağlayacak olan boru hattı yapılacak. İlk etapta 10 kuyu için hazırlıklara başlandı. Deniz tabanında kullanılacak boruların imalatına başlandı. 2023 yılında gazın ilk faz üretimi gerçekleştirilecek.
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