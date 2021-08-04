HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA RAHMET DİLİYORUM

Son günlerde yaşadığımız bu orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Selin hemen ardından Rize'ye gittik. Arhavi'ye geçtik. Oradaki vatandaşlarımızla bir adeta miting türü buluşmamız oldu. Gerek esnaf gerek oradaki selin adeta istila ettiği evlerin durumu çok çok manidardı, üzücüydü. Bir taraftan valilerimize zarar tespiti noktasında gerekli talimatları verdik. Hem ayni hem nakti ne yapacağımızı bilelim. Kendilerinden birkaç gün içinde neticeyi almalarını istedik.