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Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından halka sesleniş konuşması gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında öğrencilerle ilgili yeni düzenlemeler yapıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği verileceğini belirterek şöyle konuştu:

Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek bu destek sayesinde 150 bin öğrencimiz ailelerin yanına herhangi bir yük getirmeden gidecek.



