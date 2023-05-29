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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Cumhurbaşkanı 2. Tur Seçimini kazanarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun" ifadesini kullandı

Giriş: 29.05.2023 - 03:10 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı
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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bize yeni bir zafer daha yaşatan milletimiz var olsun. Türkiye Yüzyılı kutlu olsun. Büyük Türkiye zaferimiz hayırlı olsun."

Paylaşımda, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı sırasında çekilen fotoğraflar da yer aldı.

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları İçin Tıklayınız

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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