Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı seçilen Hacıosmanoğlu'na tebrik!

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum. Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.