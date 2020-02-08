08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burhan Felek Atletizm Pisti'nin açılış törenine katıldı.
Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Gençlerimize ve sporcularımıza şu müjdeyi vermek istiyorum, Burhan Felek Tesisleri haftanın 7 günü, 24 saat hizmet verecektir" ifadelerini kullandı.
"Her alanda olduğu gibi sporda da son 17 yılda dünyada eşi benzeri olmayan bir tesisleşme devrimi gerçekleştirdik" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar toplam spor yatırımlarımız eski rakamla 9.5 katrilyon liradır" dedi.
"SPORA DAVET EDİYORUZ"
Erdoğan, "'Spor herkes içindir' ilkesine gönülden inanıyoruz. Sportif imkanları herkes için ulaşılabilir olmaya getirmenin gayreti içindeyiz. Burada herkesi spor yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
Ülkemizde uygun yerlere 10 bin pota yerleştirdiklerini kaydeden Erdoğan, "Böylece vatandaşlarımız diledikleri her zaman basketbol oynama imkanına kavuşacak" diye konuştu.
SHANE LARKİN GÜÇ KATACAK
Türk vatandaşlığına geçen Anadolu Efes'in oyuncusu Shane Larkin için de mesajlar veren Erdoğan, "Basketbol severlere bir de müjde vermek istiyorum. Euroleague'de üst üste en değerli oyuncu seçilen Shane Larkin artık ay yıldızlı forma ile mücadele edecek. Vatandaşlığımıza aldık. Milli Takımımızdaki güçlenme kendi bünyemizde de çok daha farklı bir adım atılmasına vesile olacaktır. 12 Dev Adamımız çok daha güçlü bir şekilde sahaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.
YÜZME HAVUZLARI 24 SAAT
Erdoğan, sporla ilgili çalışmalar kapsamında "Yüzme havuzlarını günün 24 saati açık hale getiriyoruz. 1 milyon kişiye yüzmeyi öğreteceğiz" ifadelerini kullanırken mahalle tipi sahalarla çocuklara spor yapma imkanı getirildiğini sözlerine ekledi.
Erdoğan, "Bu yıl olimpiyatlarda sporcularımızın atacağı adımlarda büyük beklentimiz var. Ülkemizi temsil edecek sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz" diye konuştu.
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