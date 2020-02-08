Halter, fitness ve kondisyon salonlarının yanında engelli atletizm sporcuları için salon ve rehabilitasyon merkezi de bulunan tesiste, 268 metrekare karate salonu, 200 metrekare tekvando salonu, 236 metrekare judo salonu, 232 metrekare temel cimnastik salonu, 80 metrekare pilates, step ve aerobik salonu, 264 metrekare masa tenisi salonu, 120 metrekare bilardo, langırt ve dart salonu da bulunuyor.