Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, merhume Fatma Eroğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı temennisinde bulundu.

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