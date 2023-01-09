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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-6 adet fırtına Obüsü'nün ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

-Yeni teslimatlarla toplam rakamı 140'a kadar çıkartacağız.

-Yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, otomatik yangın söndürme, yeni nesil güç grubu gibi birçok yeni özellik bulunuyor.

-Motor ve transmisyon konusunda bir süredir yürüttüğümüz yerlileştirme faaliyetlerini 2 sene içerisinde tamamlayacağız.

-Lisans meselesini de böylece kökten çözüme kavuşturacağız.

-Altay tankı başta olmak üzere, diğer stratejik projelerle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mayıs ayında 2 adet Altay tankımızı ordumuza ve güç grubunu yapacak firmaya teslim ediyoruz. 2025 yılından itibaren seri üretime başlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sol 2), Milli Savunma Bakanlığı Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'ne katıldı. Programda, teslim töreni anısına imzalanan belge takdim edildi. Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (sağ 2), Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever (sağda) ve BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı (solda) da yer aldı

'KENDİ MÜHENDİSLERİMİZLE BU DEV ESERLERİ ORTAYA KOYUYORUZ'

-Arifiye tesisimizde, Altuğ 8x8 zırhlı personel taşıyıcılarımızın üretim ve imalatı 400 beygirden 1500 beygire kadar farklı motor ve transmisyonların Ar-Ge çalışmaları da davam ediyor.

-Satıldı diyerek dedikodular çıkartılan Arifiye ana bakım fabrikası ordularımızın ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Kendi mühendislerimizle, kendi işçilerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz.

-Sakarya'mızı temsil eden bir tane millet vekili var. Ona açtığım davadan 50 bin TL'yi aldım. Onu da vakıflarımızdan bir tanesine verdik.

-Türkiye’nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayii geliyor. Göreve geldiğimizde yüzde 20’si milliydi ancak şu anda yüzde 80’i milli olan bir savunma sanayisine sahibiz.

'SAVUNMA İHRACATIMIZ REKOR KIRDI'

-Toplam 5.5 milyar dolarlık savunma projeleri yürütülürken bugün bu miktar 60 milyar doların üzerine çıktı. İhale sürecindeki projeleri kattığımızda da bu rakam 75 milyar dolara yükseliyor.

-248 milyon dolar olan savunma ihracatımız 4 milyar 400 milyon dolarla rekor kırdı.

-Dünyanın ilk 100 savunma firması listesinde yalnızca 2 firmamız varken bugün 7 firmamız bizi temsil ediyor.

-Milli Muharip uçağımızı hangardan çıkartacağız. Hürjet ilk uçuşunu yapacak. Dünyanın ilk SİHA gemisi olacak Anadolu’yu da bu yıl hizmete alıyoruz.

-Bayraktar TB3 Siha ilk uçuşunu yapacak. Ağırlığı 11 tonu bulan Atak 2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirecek.

-Yeni tip denizaltılarımızın ilki Piri Reis de bu sene hizmete girecek.

-Gökdeniz yakın hava savunma sistemini gemilerimize entegre etmeye başlayacağız. Şimşek hedef uçağını kullanıma alacağız.

-Erken ihbar radar sistemi Eralp’in teslimatını yapacağız. Tüm bunlarla beraber irili ufaklı daha pekçok projemizi hayata geçireceğiz.

Fotoğraflar: AA