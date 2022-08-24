Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Başarı Ödül Töreni'nde konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Firmalarımızın ülkemizi başarıyla temsil etmelerinden memnuniyet duyuyoruz.

-Uluslararası altyapı yatırımlarında ilk sıralarda yer alması, ülkemizin bu alanda tecrübesi dikkate alındığında bu bizim avantajımızdır.

-Bu yatırımların yarısından fazlasının ülkemizin merkezinde bulunduğu coğrafyada gerçekleştiriliyor olması bizim avantajımızadır. Ülkemizin bu büyük pastadan aldığı payı ilk etapta 75 milyar dolara çıkarmayı hedeflemeliyiz.

-Türkiye son 20 yılda altyapısını büyük ölçüde yeniledi.

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