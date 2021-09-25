Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2021'de konuşuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

-Ülkemizin tüm gençlerini, ilime bilime araştırmaya gönül veren kardeşlerimizi selamlıyorum

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