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        Haberler Spor Diğer Güreş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan güreşçilere tebrik - Diğer Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan madalya kazanan güreşçilere tebrik

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 17 madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 23:00 Güncelleme: 20.02.2024 - 23:00
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güreşçilere tebrik
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda madalya kazanan milli güreşçileri tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajı şu şekilde:

        "Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum. 7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

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