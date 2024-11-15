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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'nin kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı. Erdoğan mesajında, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 11:32 Güncelleme: 15.11.2024 - 11:32
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC paylaşımı
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

        Erdoğan, "Dostumuz, kardeşimiz; Akdeniz'de barışın, adaletin ve huzurun teminatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yad ediyor; Kıbrıs Türkü kardeşlerime selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.

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