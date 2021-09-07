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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının Türkiye tarafından işletilip işletilmeyeceğine dair son gelişmeleri paylaştı

07.09.2021 - 19:43 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şuan itibariyle Kabil Havalimanının işletilmesi ile ilgili işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içinde olduk. O olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Eğer gerçekten bizim prensiplerimize olumlu bir süreç devam edecek olursa tabi ki olumlu bir yaklaşım içinde oluruz. Geçici bir kabine açıklandı. Geçici kabine nereye kadar devam eder bilemeyiz. Bize düşen süreci dikkatle takip edeceğiz. Tüm Afganistan'a hayırlı olsun."

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