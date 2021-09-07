Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, başkent Kabil'de düzenlenen basın toplantısında Afganistan’ı yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Buna göre Molla Muhammed Hasan Akhund, geçici hükümetin Başbakanı oldu. Akhund, bakanlar konseyine liderlik edecek.

Öte yandan İçişleri Bakanı Sirajuddin Haqqani, Başkan Yardımcısı Molla Baradar, Başbakan Vekili Molla Muhammed Hassan,

Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub oldu.