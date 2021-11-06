Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ilısu Barajı'nı açtı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

- Ilısu Barajı'nı, finansmanından terör örgütünün saldırılarına kadar önümüze çıkarılan bütün engellere rağmen tamamlamış bulunuyoruz. Yapılan kara propagandaları unutmadık. Bu eser içimizdeki mankurtlara ve içimizdeki yeminli Türkiye düşmanlarına verilmiş bir cevaptır.

- Ilısu Barajı, ön yüzü beton kaplı baraj türü açısından da dünyada ilk sırada yer almaktadır. 1200 megavatlık kurulu gücü ile dünyada 4'üncüdür. Ekonomiye 3 milyar TL'lik katkı sağlayacaktır.

- Dünyanın ve ülkemizin giderek artan kuraklık tehdidi ile karşı karşıya bulunduğu şu günlerde böylesine bir eseri hizmete açmamızın çok daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Su kaynaklarımızın tek bir damlasının israfına tahammülüz yoktur. Su bu yüzyılın en önemli en stratejik kaynağıdır. Bilindiği gibi Türkiye su zengini bir ülke değildir. Su stresi çeken ülkeler grubundayız. Su kaynaklarımızı doğru yönetmek mecburiyet haline gelmiştir.

- 19 yıl boyunca su alanında günümüz rakamları ile 284 milyar liralık yatırım yaparak 8 bin 817 tesis açtık. 605 HES'i devreye aldık. 46 milyar metreküp suyumuzu depoladık. 20 milyon dekar alanı sulamaya açtık. Sadece bu alanlardan ülkemiz ve üreticimiz 60 milyar zirai gelir elde etti.-

- 271 içme suyu ve 21 atık su tesisi devreye alındı. 41 milyon vatandaşımıza 3 milyar metreküp içme ve kullanma suyu tahsis edildi. Bunlar yapılmasaydı 44 ilimiz kısmen ya da tamamen susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktı.

- Kalkınmanın temel altyapısı olan elektrikte herhangi bir sıkıntı yaşanmasının önüne geçtik. Güç artışının üçte ikisini yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ile gerçekleştirdik.

Ayrıntılar gelecek...