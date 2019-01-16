Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitarovic ile ortak açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Yatırım, kültür ve sanat alanlarında işbirliği, bunun yanında SİSAK İslam Kültür Merkezi Projesi, ki o da burada imzalanmış bulunuyor. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Bunları uygulamaya geçirmekte de kararlıyız. Bu metinleri ülkemiz arasındaki kültürel ve insanı bağların güçlendirmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ülkelerimizi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlarda aynı hassasiyeti paylaştığımızı memnuniyetle ifade etmek isterim. Hırvatistan Türkiye'nin AB üyeliğinde en büyük desteklerden biri olmuştur. Bu destek üstleneceği dönem başkanlığında inanıyorum ki, daha da güçlenecektir."

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"BİRLEŞİK KRALLIK'LA GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

"Bizler Brexit sürecini ve tartışmalarını yakından takip ediyoruz. Birleşik Krallık'la ticari, ekonomik ilişkilerimizin etkilenmemesi için görüşmelerimiz sürüyor. Ayrıca vatandaşlarımızın hukuki haklarını korumak için muhataplarımızla temas halindeyiz. 2017 yılında ikili ticaretimiz yüzde 29 artışla 531 milyon dolara ulaştı."

"HIRVATİSTAN'DAKİ MÜTEŞEBBİSLERE ÇOK CİDDİ DESTEK VERİLİYOR"

"Alınmamız gereken bazı tedbirler var. Karma Komisyon gibi mekanizmaları canlandırmamız gerekiyor. İşadamlarımızı teşvik etmeyi karşılıklı sürdüreceğiz. Sayın Başkana ifadeğ ettim ilk Zagrep'deki ziyaretimize işadamlarımızla gelip karşılıklı olarak Hırvat işadamlarımızı toplayıp, çok ciddi bir sıçramanın kararını alalım. Sayın Cumhurbaşkanı Hırvatistan'daki müteşebbislerimize gerçekten ciddi destek veriyor. Bizler bu noktada üzerimize düşeni yapmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine hoşgeldiniz diyorum ve sözü kendisine bırakıyorum."

KİTAROVİÇ: İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL DÜZEYDEDİR

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitaroviç'in açıklamaları:

"Ankara'da bizi güzel karşılamaktan dolayı, burada konuştuğumuz konulardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Özellikle sizin 2016 yılında geldiğinizde o Ekonomik Forum'da çok önemli sonuçları aldık. İkili ticarette yüzde 29 artış yaşandı. Dolayısıyla bu alanda çok daha iş yapabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı, Hırvatistan ve Türkiye çok derin ilişkilerdedir. Bugün de mükemmel düzeydedir. Özellikle ilişkilerimizin genişlemesinde, özellikle ekonomik anlamında."

"AB BAŞKANLIĞIMIZDA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEĞİZ"

"Ben de sayın Cumhurbaşkanı ve TİKA'ya teşekkür ediyorum yeni bir İslam merkezi kurulduğu için. Hırvatistan Türkiye'yi AB üyeliğinde destekleyecektir. Biz de 2020 yılının ilk yarısında dönem başkanlığını üstleneceğiz ve Türkiye'ye destek vereceğiz. Hırvatistan-Bosna Hersek ve Türkiye olarak üç kurucunun birbirmize daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Bosna-Hersek konusunu konuştuk. Bu konuda hükümetler seviyesinde çalışmamız gerekiyor. Türkiye burada çok önemli bir rol oynuyor. Mülteciler konusunda da Türkiye mühim bir görev yapıyor. Türkiye'ye mültecilere yer verdiği için çok teşekkür ediyorum."

SORULAR VE CEVAPLAR....

Zagreb Televizyonu muhabiri: Bosna-Hersek'te çok iyi biliyoruz üçlü danışma mekanizmasının önemine vurgu yapıyorsunuz. Sizin Bosna-Hersek'teki siyasi durum hakkındaki görüşlerinizi duymak istiyoruz. Orada yaşayan Hırvatlar eşitlik konusunda haklarının yerine getirilmediği konusunda ne düşünüyorsunuz?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: Bu üçlü mekanizma Türkiye-Bosna-Hersek, Hırvatistan çok çok samimi niyetlerle başlattık. Şu anda ara verildi diyebilirim. Henüz tabii Bosna Hersek'te hükümet kurulmuş değil, böyle bir sıkıntı var. Temennim odur ki, hükümetin kurulmasından sonra üçlü mekanizmayı çalıştırmamız, tabii ki bu ülkelerin samimiyetiyle ilgili olarak Bosna Hersek'teki sıkıntıların aşılmasına gerek Türkiye gerek Hırvatistan tarafından katkı sağlama zeminini hazırlayacaktır. Aslında bana göre Dayton anlaşmasının gözen geçirilmesi şarttır. Bu anlaşmanın bir çözüm üretemediği bugüne kadar geçen sürede ortaya çıkmıştır. BM'nin yeniden devreye girmesi ve burada çok daha güçlü bir adımın atılması gerekir diye düşünüyorum. Bütün sıkıntılı dönemlerden sonra çok acil bir şekilde hatta aklımda kaldığı kadarıyla anlaşma yapılmıştır ve çözüm üretemimiştir. Şu anda da 8 aylık dönemler halinde orada dönem başkanlarının olması daha doğru dürüst ordusunun dahi oluşamaması, bunlar Bosna Hersek için ciddi sıkıntılardır. Bosna Hersek'e temennimiz odur ki, Boşnak, Hırvat ve Sırpların birbirlmeriyle dayanışma içerisinde olması ve barış içinde yaşayan Bir Bosna-Hersek yeniden tesis edilmelidir diye düşünüyorum.

"BOSNA-HERSEK'TEKİ SORUN DİYALOGLA ÇÖZÜLEBİLİR"

KİTAROVİÇ: Bosna Hersek'e bizim verdiğimiz destek kadar hiçbir ülke destek vermiyor. Biz Bosna Hersek'in AB'ye girmesini istiyoruz. Bosna Hersek, Avrupa ülkelerinden çok farklı bir ülkedir. Üç kurucu milletten oluşan bir devlettir. Sadece Dayton anlaşmasında değil bir anayasada yer almaktadır. Birçok değişiklik yaşandı orada. Tabii ki oradaki üç kurucu milletin de orada yaşayan insanların iradesi değildi. Şunu birkez daha söylemek istiyorum: Bosna Hersek'te diyalog dışında bir çözüm bulunamaz. Bazen bize içişlerine karışıyorsunuz gibi şeyler söylüyorlar. Biz komşu ülke olarak Dayton anlaşmasına imza atan ülkelerden biriyiz. Biz Hırvatistan dışında yaşayan Hırvatları da orada korumak zorundayız, onların haklarını korumak zorundayız. Onların haklarının orada daha büyük olması, diğerlerinin haklarının zedelenmesi değildir amacımız. Diyalog çok önemli.

Ayrıntılar gelecek...