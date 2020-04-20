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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında gençlere, yazılım konusunda bir çağrıda bulunan Erdoğan, "Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. Eğitimler, BTK Akademi eğitim portalı üzerinden gerçekleştirilecektir" dedi.

Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Evde Kal Türkiye' sloganı ile gönüllü karantina uyguladığımız şu günlerde, özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dünyada yıldızı her geçen gün parlayan yazılım sektörü sizi bekliyor. Bunun için 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamındaki eğitimler, özellikle de BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Halen, 13 başlıkta 47 bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim, bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar, eğitim sayısı 100'e çıkacaktır. Gençlerimizin tek yapması gereken sisteme girip özgeçmişlerini kaydettirmektir.

Tamamlanan eğitimler ve başarı dereceleri, sistemdeki özgeçmişlere otomatik olarak işlenecektir. Programı tamamlayanlar; güvenliğinden, veri analistliğine, siber güvenlikten yazılım geliştirmeye kadar 15 farklı alanda uzman olarak istihdam edilme imkanı kazanacaktır.

Böylece, gençliğimiz korona günlerini geleceğine ışık tutacak fırsatına çevirebilecektir. Bu programın, ülkemizin yazılımcı ihtiyacının giderilmesine de katkı sağlayacağına inanıyorum.