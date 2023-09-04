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        Haberler Spor Voleybol Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik! - Voleybol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da Filenin Sultanları'nı tebrik etti

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 04.09.2023 - 00:31 Güncelleme: 04.09.2023 - 01:21
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sultanlar'a tebrik!
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        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonluğu kazanan Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları´nı canıgönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

        BAKAN BAK'TAN TEBRİK

        2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı desteklemek üzere Belçika’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, milliler için tebrik mesajı yayımladı.

        Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Belçika’da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "A Milli Kadın Voleybol Takımımız yine tarih yazdı. Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Dünya '1' numarası olarak katıldığı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’ı finalde yenerek Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı yürekten tebrik ediyorum. Hem kulüpler hem de milli takım düzeyinde Türkiye’nin 'Voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet, yöneticiler ve sporseverleri kutluyorum. Avrupa şampiyonu olarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum."

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