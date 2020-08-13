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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Yarın AK Parti'nin 19'uncu kuruluş yılına hep birlikte ulaşacağız. Bu akşam Ankara'da kutlayacağız. 19 yıldır heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden, aziz milletimize hizmet için koşturuyoruz. Ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vurduk. 81 vilayetimizin her birinde eserimiz var. Türkiye'yi demokrasiden sağlığa, eğitimden adalete her alanda adeta şaha kaldırdık. Sadece yatırımlarda değil, özgürlüklerde de Türkiye'yi dünyanın en ileri ülkelerinden biri haline getirdik.

KARŞIMIZDA CHP'Yİ BULDUK

Merhum Menderes'ten, rahmetli Özal'a kadar CHP'nin sabotajlarına maruz kalmıştı. Biz de karşımızda ilk önce CHP'yi ve ortaklarını bulduk. Darbenin izlerini temizlemek istedik, karşımızda vesayetçi CHP'yi bulduk. Başörtüsü üzerinde antidemokratik kısıtlamaları kaldırmak istedik, karşımızda CHP'yi bulduk. Onlara rağmen biz bunları yaptık, yapmaya devam ettik, ediyoruz. Hızlı tren, köprü, Avrasya Tüneli'ni, Marmaray'ı yaptık; karşımızda yine CHP'yi bulduk. Gezi olaylarında milletin iradesine kast eden çapulculara meydanı bırakmadık; onlar bu çapulcuların arkasında yer aldılar. FETÖ'cülere boyun eğmedik. Hendek teröründe açılan çukurlara gömdük. FETÖ paçavraları önünde nöbet tutanlar, 15 Temmuz gecesi tankların arasından geçip belediyeye sığınanlar, kontrollü darbe iddiasında bulunanlar her zaman kaybetti, karşılarında bizi buldular. Terörle, şiddetle iktidar hayali kuranlar AK Parti'nin çelik iradesi karşısında istediklerini bulamadılar. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde yürümeyi sürdürüyoruz.

Bu akşamki konuşmamızda nereden nereye geldiğimizi, hangi mücadeleleri verdiğimizi, nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi paylaşacağız. 19 yıldır olduğu gibi Allah ömür, milletimiz de destek verdikçe hizmet sancağını daha yukarılara taşımaya devam edeceğiz.

1 TEMMUZ'DAN BUGÜNE...

Çalışmalarımızı açılış, kabul, ziyaret ve programlarımızı devam ettirdik. 1 Temmuz'da Astana formatındaki zirveyi Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile video konferansla gerçekleştirdik. Bölgesel ilişkileri ele almak için Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirdik. Sayın Trump, Sayın Merkel ve diğer liderlerle telefon diplomasisi yürüttük. Bugün yine Sayın Merkel ve AB Konseyi Başkanı ile bir görüşmemiz olacak.

CHP Genel Başkanı 15 Temmuz'da milletin gururuna ortak olmak yerine, yine kışkırtmayla bunu gölgelemeye çalıştı. CHP Genel Başkanı ne kadar kaçarsa kaçsın bu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır. Kendisine tavsiyemiz 15 Temmuz sendromunu şüphe bulutlarını ortadan kaldırarak aşmasıdır.

Yıllarca kendimize ait otomobilin hayalini kurduk. Geçtiğimiz Aralık ayında Türkiye'nin otomobilini tanıtarak, kamuoyuyla paylaştık. 18 Temmuz'da ise otomobillerimizin tesislerinin temel atma törenlerini de gerçekleştirdik.

Ayasofya'yı Cuma Namazı ile yeniden ibadete açtık. Gençlik yıllarımızın bir rüyası olan bu hedef, yaptığımız mitinglerle Ayasofya'yı yeniden ibadete açılmasının milletimize, ümmete ve tüm insanlığa tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Bu rüyamızı gerçekleştirdiği için defalarca hamt ediyoruz. O Sultanahmet Meydanı buna şahit. 86 yıl sonra buranın tekrar ibadete açılmış olması bizler için mutlulukların en büyüğü.

Bir diğer konu, özellikle Türk siyasetine ilk defa bizim kazandırdığımız bir geleneği devam ettirdik. Değerlendirme toplantımızı yaptık. 2 yıllık icraatları ana hatlarıyla paylaşma konusunda önemli bir fırsat oldu.

Kurban Bayramımız tıpkı Ramazan Bayramı gibi koronavirüs salgını gölgesi altında buruk geçti.

Lübnan'dan gelen acı haberle yüreklerimiz dağlandı. Beyrut Limanı'nda meydana gelen büyük bir patlama sonrası seferber olduk. Geniş bir ekiple Beyrut'a gittiler, görüşmeler yaptılar. STK'larımız gittiler ve gerekli olan ihtiyaçları tespit ettiler. Cumhurbaşkanı Yardımcımızı ve Dışişleri Bakanımızı göndererek, yanlarında olduğumuzu gösterdik. 400 ton buğday Beyrut'a ulaştırıldı. AFAD ekiplerimiz arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Giden arkadaşlarımız Macron'un yaptığını değil, insanlığın yerine getirdi. Macron falan bunların derdi, sömürgeci yapıyı ayağa kaldırmak. Biz insani ve İslami görevimizi yerine getirdik, getiriyoruz. Hariri'nin döneminde oraya gitmiş ve 'Bizim inancımızda Şia, Sünni vs mezhebi bir taassup yok. Bugün Lübnan'da bunun için varım' demiştik. Bu mezhep taassubundan kurtulamayan nice ülkelerimiz var. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan Lübnan halkının yanında olmaya devam edecektir.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GERİLİM

Türkiye'nin dış siyasette daha aktif, daha kararlı bir tavır takınması, birilerini rahatsız etmektedir. Bölgemizi kardeş kavgasına sürüklemeye çalışanlar, Türkiye'nin politikalarından rahatsız oluyorlar. Bizim haklarımıza sahip çıkmamızdan rahatsız oluyorlar. Ülkemizin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garanti altına alması iç ve dış politikada turnusol kağıdına dönüşmüştür. CHP Yunan medyasının ağzıyla konuşmayı tercih etmiştir. CHP'li vatandaşlarımız oy verdikleri partilerinin savrulmasını sandıkta soracaktır. Bizim için önemli olan CHP'nin ve diğerlerinin savunduğu tezler değil, milletimizin nasıl baktığıdır. 83 milyonun tamamı devletimizin attığı adımları desteklemektedir.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de ne yaptıysa meşru temellerle ve Libya ile yapılan mutabakat çerçevesinde yapılmıştır. Rum kesimi 2003 yılından beri adayı tapulu malı gibi görüyor, hiçbir hakkı olmadığı deniz yetki alanlarında petrol doğalgaz aramaya yönelik imtiyaz ruhsatı veriyor. Bu sahalardan bazıları ise Türkiye ile çakışıyor. Hukuksuz adımların bir başkası da ülkemizi Antalya körfezine hapsetmektir. Son dönemde Doğu Akdeniz'e sahildar olmayan bir ülkenin kışkırtmasıyla Yunanistan ve Rum yönetiminin yanlış adımlar attığını görüyoruz. Kimse kendisini dev aynasında görmemeli, şov peşinde koşmamalı. Türkiye olarak Yunanistan ile sorunların çözümü diplomasi masasında aradık. Buradan şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Bizim kimsenin hakkın gözümüz yok ama hakkımızı yedirtmeyiz. Türkiye'yi ve Kıbrıs Türklerini dışlayan hiçbir girişimin başarı şansı yoktur.

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Biz ruhsatları Resmi Gazete'de yayımlayarak dünya ile paylaştık. Oruç Reis gemimi 23 Ağustos'a kadar çalışmalarını yürütecektir. Yunanistan'ın ortaya koyduğu tavır ise art niyetlidir. Türk kıyılarına 2 kilometre Yunan anakarasına ise 580 kilometre uzaklıktaki Meis üzerinde deniz yetki alanı talep etmek akılla izah edilemez.

Tansiyonu artıran Türkiye değil, Yunan zihniyetidir. Çözümün yolu diyalog ve aklı selimdir. Biz gereksiz macera peşinde değiliz, gerilim de aramıyoruz. Benim batı Trakya'daki kardeşlerimize saldıranlar uluslararası hukukta ve diğer yöntemlerle hesabını verirler. AB'yi de uyarıyorum. Biz adalet, hakkaniyet istiyoruz. Soydaşlarımızı korumak bizim görevimizdir.

VİRÜS SALGINI UYARISI

Koronavirüs salgını hayatımızda pek çok şeyi kökten değiştirdi. Biz de partimizde ilgili süreçleri virüs gerçeğine göre yeniden dizayn ettik. Temizlik, maske ve mesafeyi tüm milletimden korumayı ve sahiplenmeyi istiyoruz. Kim ki bu noktada hastane odalarına düşer, vefat eder; bunlar bizi yaralar. Bu üçlüye sahip çıkarsak biz çok daha az bu noktada dertli hale geliriz. Maskeyi taktığını söyleyen çenesinin altına koymuş; bu olmaz. Bunları dikkatle uygulamamız lazım. Hastanelerimiz yeteri sayıda hatta dünyaya göre çok daha fazla konumdayız. Böyle olduğuna göre, bizler burada maskeye, mesafeye ve temizliğe dikkat edeceğiz ki hastanelerimiz en modern anlamda var. Doktorlarımız büyük çabalarla, gayretler sarf ediyorlar. Dünya ile yarış halindeyiz ama halkımız da bizi anlasın. Toplu yerlerdeki eğlenceler, ara verin ya.. Herhalde hastane yataklarında komada yatmaktansa eğlenceye ara vermek daha evladır.

Şu anda attığımız adımlara çok daha iyi bir hedefe ulaşalım diyoruz. Sizlerin de aynı hassasiyetle çalıştığınıza inanıyorum. Bizim öncelikli görevimiz şehrimize ve insanımıza hizmet etmektir. Hem virüsle ilgili önlemleri üst düzeyde alacağız hem de vatandaşlarımızın yanında olacağız."