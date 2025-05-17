Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

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"Sağlık ordumuzun her bir neferine, milletimize sağlık hizmeti sunmak için gösterdikleri gayret için teşekkür ederim. İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

705 YATAKLI, 160 HEKİM VAR

İstanbul'u modern sağlık tesisleriyle donatmaya devam ediyoruz. Bağcılarda 400 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesini devreye almıştık. Bugün de bir başka muhteşem ve muazzam sağlık yatırımının açılışını gerçekleştiriyoruz.

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İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin toplam 102 bin metrekare alana sahip. 705 yatak bulunuyor. 657'si nitelikli yatak sınıfında. Hastanemizde 88 poliklinik odamız mevcut. Toplam 160 hekim, 324 hemşiremiz görev yapıyor. 3'ü eğitim kliniği olmak üzere 19 klinikte sağlık hizmeti sunulacak. Toplam 570 araçlık otoparkıyla hastanemizin Bahçelievlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

SAĞLIK SİSTEMİ ÖRNEK ALINIYOR 2002 yılında ülkemizi 4 sütun üzerinde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet olduğunu ifade etmiştik. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmuş olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Gerek sosyal güvenlik sistemi gerek altyapı konusunda sağlık sistemimiz dökülüyordu. Doktorunu bulmanın ayrı, ilacını temin etmenin ayrı dert olduğu günleri yaşamış kardeşinizim. Bunu Türkiye'de hemen hemen her vatandaşım iyi biliyor. Sağlam girenin hasta çıktığı yapıyı değiştirmek için çok mücadele ettik. 2 milyon 840 bin kişiye evde sağlık hizmeti veren bir ülke haline geldi. Her alanda çok büyük artışlara imza attık. Eskiden vatandaşlarımız yurtdışına sağlık hizmeti almaya gidiyordu. Şimdi ise yurtdışından milyonlarca kişi sağlık hizmeti almak için Türkiye'ye geliyor. Sağlıkta kurduğumuz sistem dünyanın pek çok ülkesi tarafından örnek alınıyor. REKLAM Türkiye sadece modern sağlık altyapısıyla değil, en düşük maliyetli genel sağlık sigortasıyla da takdir topluyor. Sağlıkta daha sayamayacağımız nice gelişmenin şahidi bizatihi milletimizin ta kendisidir.

Aynı durum İstanbullumuz için de geçerlidir. Şehrimizin yatak kapasitesini 19 binden alıp 30 bine yükselttik. Özel ve vakıf hastanelerle 45 bine ulaşıyor. Yıl sonuna kadar 10 bin yatağı da İstanbulluların istifadesine sunacağız. KARADENİZ'DE 30 MİLYAR DOLARLIK DOĞALGAZ BULUNDU Türkiye'ye enerji alanında ciddi yatırımlar yaptık. Bir taraftan ülkemizin enerji köprüsü olma vasfını güçlendirirken, enerji kaynaklarımızı güçlendirmeye gayret ediyoruz. Akkuyu Nükleer Enerji santralini ülkemizi farklı bir lige taşıdık. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşfimiz milletimiz için bir dönüm noktası oldu. Enerjide de bağımsızlığımızı kazanmak için yoğun bir mücadele içinde olduk. Sismik araştırma, sondaj gemilerimiz ta Somali'de. Oralarda sondaj yapıyorlar. Bu mücadelenin meyvelerini toplamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar Akdeniz'de 11, Karadeniz'de 38 sondaj yaptık. 7. nesil sondaj gemimiz Abdulhamithan ile yapılan çalışmalar tamamlandı. 2154 metrede 49 günlük sondaj 3 bin 500 metre derinlikte Göktepe-3 kuyusundan müjdeli haber aldık. Sahada 75 milyar metreküplük yeni doğalgaz keşfi yaptık. Konut ihtiyacını 3,5 yıl karşılayacağız. Ekonomik değeri 30 milyar dolar."